Чемпионат по скоростному выкапыванию могил прошел в Новосибирске

Новосибирские могильщики приняли участие в соревнованиях по выкапыванию ям на скорость. За победу боролись семь команд, в каждой из которых было по два человека.

Новосибирские могильщики приняли участие в соревнованиях по выкапыванию ям на скорость. За победу боролись семь команд, в каждой из которых было по два человека.

Мероприятие организовала администрация местного крематория, в качестве площадки был выбран один из городских парков. Состоящие в жюри эксперты будут оценивать глубину и ширину свежих могил, а также их аккуратность. Проверка на качество будет проводиться с помощью погружения настоящего гроба. Команда чемпионов получит денежный приз.

В прошлом году такие же соревнования были проведены в Омске в рамках форума ритуальных агентств. Планировалось, что могильщики смогут показать мастерство во Владивостоке, но позднее там решили провести дрифт на катафалке.