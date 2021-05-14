Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:28   14 Мая 2021
Происшествия

Чемпионат по скоростному выкапыванию могил прошел в Новосибирске

Чемпионат по скоростному выкапыванию могил прошел в Новосибирске

Новосибирские могильщики приняли участие в соревнованиях по выкапыванию ям на скорость. За победу боролись семь команд, в каждой из которых было по два человека.

Мероприятие организовала администрация местного крематория, в качестве площадки был выбран один из городских парков. Состоящие в жюри эксперты будут оценивать глубину и ширину свежих могил, а также их аккуратность. Проверка на качество будет проводиться с помощью погружения настоящего гроба. Команда чемпионов получит денежный приз.

В прошлом году такие же соревнования были проведены в Омске в рамках форума ритуальных агентств. Планировалось, что могильщики смогут показать мастерство во Владивостоке, но позднее там решили провести дрифт на катафалке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#новосибирск #скорость #выкапывание могил

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров