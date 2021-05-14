Володин выдвинулся на праймериз «Единой России» от Саратовской области

Сегодня политик подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об участии в предварительном голосовании «Единой России» от Саратовской области, о чем он написал в Telegram.

«Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании “Единой России” в родной для себя Саратовской области», — написал он.

Выбор округа Володин объяснил необходимостью развития Саратова, от которого, по мнению депутата, зависит будущее области.

Председатель ГД уточнил, что намерен заниматься не только областью в целом, но и конкретным 163 округом, в состав которого входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы.

«Считаю, кандидат в депутаты должен брать на себя решение конкретных проблем жителей. Постараюсь в ближайшее время вместе с вами сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом», — заключил политик.

Ранее, Володин совершил рабочую поездку в Саратов, во время которой пообщался с местными жителями.