Власти Греции сообщили о возобновлении туризма с 14 мая

Греция открыла границы для иностранных путешественников в пятницу, заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

Греция открыла границы для иностранных путешественников в пятницу, заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

Теперь иностранные граждане не обязаны проходить карантин. Для безопасного отдыха страна принимает все необходимые меры, заверил Теохарис.

"Мы поднимаем паруса! Мы открываем греческую туристическую отрасль", — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Также были сняты ограничения для жителей Греции на перемещения между регионами. По словам министра, вклад в безопасный туризм вносит и план "Голубая свобода" по всеобщей вакцинации на островах. Так, жители 19 крупнейших островов Греции привьются от коронавируса до конца июня.