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11:13   14 Мая 2021
Политика

Запрет президенту на издание декретов внесут в новую Конституцию Белоруссии

Запрет президенту на издание декретов внесут в новую Конституцию Белоруссии

Поправки в новую белорусскую Конституцию ограничат полномочия президента в части издания декретов, которые имеют силу закона.

Как уточнила конституционная комиссия, в новой версии правового акта предлагается запретить главе республики издавать декреты.

В День Победы президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым определяются действия властей страны в случае гибели главы государства. Документ вступил в силу сразу после его подписания.

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#белоруссия #президент #конституция

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