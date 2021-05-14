Запрет президенту на издание декретов внесут в новую Конституцию Белоруссии

Поправки в новую белорусскую Конституцию ограничат полномочия президента в части издания декретов, которые имеют силу закона.

Поправки в новую белорусскую Конституцию ограничат полномочия президента в части издания декретов, которые имеют силу закона.

Как уточнила конституционная комиссия, в новой версии правового акта предлагается запретить главе республики издавать декреты.

В День Победы президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым определяются действия властей страны в случае гибели главы государства. Документ вступил в силу сразу после его подписания.