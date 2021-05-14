Депутата «Слуги народа» покалечили в прямом эфире на украинском ТВ

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна бросился с кулаками на Дмитрия Соломчука в прямом эфире. Потасовку разняли ведущие.

Бывший депутат Верховной рады (от «Блока Петра Порошенко») Олег Барна учинил драку в прямом эфире украинского шоу «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Жертвой агрессии Барны стал депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Соломчук.

В прямом эфире политики поспорили о том, нужно ли отменять мораторий на продажу земли на Украине. Вскоре они начали обмениваться оскорблениями. В какой-то момент Барна встал со своего места и, повалив Соломчука, бросился на него с кулаками. Только благодаря вмешательству ведущих программы драку удалось остановить. Для депутата от «Слуги народа» она закончилась гематомой на лице.

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна избил действующего парламентария от фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука в эфире телешоу на канале из-за спора о запуске на Украине рынка земли: https://t.co/EIRMsEG7Ik pic.twitter.com/W9ys6UKz3h — Известия (@izvestia_ru) May 14, 2021

Позднее Дмитрий Соломчук заявил, что написал на Олега Барну заявление в полицию. Он пояснил, что от экс-депутата ему «ничего не нужно», и призвал не приглашать в студию «неадекватных» гостей.

«Полиция зафиксировала, заявление я написал, а там решим. Есть какие-то повреждения, их зафиксируют врачи. Я на это не обращаю сильно внимания. Мне от Барны ничего не нужно, он неадекватный. Таких людей не должны приглашать в студии. И вообще, кажется, такие люди не должны ходить даже по улице, так как на любые замечания — могут бросаться на людей. Какую ответственность он должен понести? Изолировать от населения. И чтобы больше таких нардепов не было, потому что человек не может на никакие вопросы ответить. Из-за этого у него истерика началась», — сказал Соломчук изданию «Страна.ua».

Это не первый инцидент с участием Олега Барны. В 2015 году политик, будучи действующим депутатом от «Блока Петра Порошенко», попытался вынести на руках с трибуны Рады на тот момент премьер-министра страны Арсения Яценюка.