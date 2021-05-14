Экс-президента Чехии оштрафовали за ужин в ресторане и отсутствие маски

Бывший глава государства считает, штраф политическим преследованием.

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса привлекли к административной ответственности за нарушение антиковидных правил в начале года, сообщает издание Blesk.

Санитарно-гигиеническая станция Праги оштрафовала экс-главу государства на 10 тысяч крон (около 35 тысяч рублей) за поход в ресторан в январе (заведения общепита закрыты там с осени), а также за отсутствие маски на улице.

«Минздрав разрешает выступающим выступать в телестудиях без маски. Я воспринимаю это как очевидное неравенство и необоснованно иной подход», – не согласен с санкцией Клаус.

Отметим, это уже второй штраф чешскому политику за появление на улице без маски. Ранее мэрия Праги взыскала с него 3 тысячи крон (чуть больше 10 тысяч рублей) за выступление на национальном празднике без средства защиты на лице.

«Первый штраф экс-президент уже заплатил, с нынешним он не согласен», – написали журналисты из чешского издания.

Бывший глава Чехии пришел к выводу, что это похоже на политическое преследование из-за его растущей популярности.