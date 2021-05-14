Жириновский вспомнил, как заммэра Сочи выставил ему шестизначный счет за обед

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как замглавы Сочи заставил его заплатить 100 тысяч рублей за обед.

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как замглавы Сочи заставил его заплатить 100 тысяч рублей за обед.

Также сочинский политик не постеснялся забрать домой остатки от трапезы. Однако Жириновский не стал уточнять, о ком именно идет речь.

"Лидер ЛДПР забыл упомянуть, что это было при экс-главе Сочи Анатолии Пахомове при губернаторе, а позже министре сельского хозяйства Александре Ткачеве", — отмечает источник "ФедералПресс".

Соответствующее заявление Жириновский сделал в ходе выступления перед правительством страны.

Ранее лидер ЛДПР прокомментировал стрельбу в казанской школе. По его словам, СМИ необходимо ограничить распространение информации о подобных случаях.