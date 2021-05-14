Возможность отмены моратория на смертную казнь в РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Публичные дебаты, посвященные теме моратория на смертную казнь в России, пройдут на площадке пресс-центра "Патриот". Трансляция начнется в 15:00.

Публичные дебаты, посвященные теме моратория на смертную казнь в России, пройдут на площадке пресс-центра "Патриот". Трансляция начнется в 15:00.

Смертная казнь в РФ носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период, с апреля 1997 года судьям запретили выносить такие приговоры. После вооруженного нападения на казанскую школу граждане все больше высказываются о том, что террористы и серийные маньяки не имеют права на жизнь.

Сегодня эксперты в прямом эфире обсудят возможность введения такого наказания хотя бы для публичных преступлений, где возможность судебной ошибки сведена к нулю. В обсуждении примут участие общественный деятель Елена Бабич и петербургский скульптор Вячеслав Чеботарь, пишет Федеральное агентство новостей.