В Англии до конца 2021 года появятся летающие такси

Грузовыми беспилотниками и летающими машинами снабдят английский город Ковентри.

В английском городе Ковентри до конца 2021 года появятся летающие такси и беспилотные грузовые летательные аппараты. Агентство Bloomberg сообщает, что разработкой машин занимается британская компания Urban Air Ports. Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (почти два миллиона долларов).

Чтобы такси могли безопасно перемещаться по улицам города с населением 400 000 тысяч человек, операторы будут пользоваться Altitude Angel – специальной системой управления воздушным движением.

«Эта технология позволит всем "пользователям неба", от воздушных такси и операторов беспилотных летательных аппаратов до вертолетов авиации общего назначения и аварийных служб, безопасно использовать воздушное пространство», — заявил менеджер Altitude Angel Ричард Эллис.

Беспилотные грузовые аппараты будут заниматься перевозкой охлажденных медикаментов. По словам Ричарда Эллиса, другие города Великобритании уже выразили желание купить технологию для собственного использования.