После трагедии в Казани в цветочных магазинах города не осталось гвоздик

Тысячи человек скупают цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла 11 мая. Гвоздики возлагают к мемориалу у школы №175.

Тысячи человек скупают цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла 11 мая. Гвоздики возлагают к мемориалу у школы №175.

Жители продолжают нести цветы в стихийному мемориалу у гимназии №175, где 19-летний юноша устроил стрельбу. Продавцы не успевают обновлять запасы цветов. К мемориалу приходят не только жители Казани, некоторые приезжают из других городов.

В основном ощущается нехватка гвоздик. Хотя, в память о погибших неравнодушные россияне несут и другие цветы, и даже игрушки. В результате трагедии жизни лишились девять человек, ранено было 21 детей и взрослых,