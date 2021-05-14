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10:28   14 Мая 2021
Общество

СК РФ начал расследование в отношении сына экс-губернатора Самарской области

СК РФ начал расследование в отношении сына экс-губернатора Самарской области

Следователи подозревают бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина в даче крупной взятки.

Правоохранители задержали сына экс-губернатора Самарской области в московском аэропорту Шереметьево. По их данным, Меркушкин планировал улететь из РФ в Белоруссию, чтобы скрыться от уголовного преследования. Его подозревают в даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме того, против вице-губернатора Мордовии возбуждено еще одно уголовное дело. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, Меркушкин проходит по производству, связанному с хищением бюджетных средств.

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#взятка #ск рф #уголовное дело #меркушкин

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