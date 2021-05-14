Звезда сериала «Сваты» рассказала, когда анонсируют выход нового сезона

Актриса Анна Кошмал, исполнившая роль Евгении Ковалевой, раскрыла, на какой стадии находятся съемки последней части многосерийной комедии.

Звезда популярного комедийного сериала «Сваты» Анна Кошмал, исполнившая роль Жени Ковалевой, пролила свет на съемки седьмого сезона. Об этом актриса написала на странице в Instagram.

Работа над заключительной частью многосерийной комедии стартовала в январе прошлого года. Однако съемки пришлось прервать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом фанаты «Сватов» до сих пор с нетерпением ждут продолжения. В Сети нередко всплывает информация о том, что премьера седьмого сезона состоится уже этим летом.

Впрочем, в Instagram Анна Кошмал заявила, что съемки сериала еще не завершены. Поэтому говорить о точной дате выхода новой части пока еще рано, подчеркнула актриса.

«Не досняли. Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить съемки и выпустить 7 сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить! Как только съемки окончатся, вы сразу об этом узнаете», — пообещала звезда «Сватов».

Ранее журналисты подсчитали число ушедших из жизни актеров популярного сериала «Сваты». Среди них — Ольга Аросева, Владимир Зельдин и спортсмен Владимир Турчинский.