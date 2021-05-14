Путин провел переговоры с Пашиняном на фоне обострения ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин и и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин и и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле.

Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения всех положений заявлений глав Армении, Азербайджана и Российской Федерации. Также Путин сообщил о намерениях продолжать активные посреднические действия для стабилизации ситуации в Карабахе.

При этом Пашинян отметил приверженность урегулированию всех конфликтов на Южном Кавказе исключительно мирными путями.