Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:13   14 Мая 2021
Армия

Путин провел переговоры с Пашиняном на фоне обострения ситуации в Карабахе

Путин провел переговоры с Пашиняном на фоне обострения ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин и и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле.

Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения всех положений заявлений глав Армении, Азербайджана и Российской Федерации. Также Путин сообщил о намерениях продолжать активные посреднические действия для стабилизации ситуации в Карабахе.

При этом Пашинян отметил приверженность урегулированию всех конфликтов на Южном Кавказе исключительно мирными путями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #армения #карабах #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров