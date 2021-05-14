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10:04   14 Мая 2021
Армия

Бойцы ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Бойцы ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Украинская армия за прошедшие сутки пять раз обстреляла территорию ЛНР, заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщили в СЦКК, военные ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5. Обстрел происходил из гранатометов и стрелкового оружия.

"За истекшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", — подчеркнул представитель Луганской Народной Республики.

Ранее военные ЛНР заявляли, что за 12 мая украинские военнослужащие дважды нарушали режим перемирия и открывали огонь по территории республики.

Кроме этого, в СЦКК регулярно поступают данные о размещении военной техники ВСУ в приграничных населенных пунктах, что является нарушением Минских соглашений.

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