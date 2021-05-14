Бойцы ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Украинская армия за прошедшие сутки пять раз обстреляла территорию ЛНР, заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская армия за прошедшие сутки пять раз обстреляла территорию ЛНР, заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщили в СЦКК, военные ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5. Обстрел происходил из гранатометов и стрелкового оружия.

"За истекшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", — подчеркнул представитель Луганской Народной Республики.

Ранее военные ЛНР заявляли, что за 12 мая украинские военнослужащие дважды нарушали режим перемирия и открывали огонь по территории республики.

Кроме этого, в СЦКК регулярно поступают данные о размещении военной техники ВСУ в приграничных населенных пунктах, что является нарушением Минских соглашений.