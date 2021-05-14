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9:58   14 Мая 2021
Политика

Бывший постпред Словакии в НАТО объяснил, почему ЕС не вступился за Чехию

Бывший постпред Словакии в НАТО объяснил, почему ЕС не вступился за Чехию

Прага сама виновата в отсутствии поддержки со стороны Евросоюза и отказе высылать российских дипломатов. Об этом заявил экс-постпред Словакии в НАТО Томаш Валашек.

Депутат Словацкого национального совета уверен, что ЕС не вступился за Чехию из-за неудачного выбора момента в сочетании с ошибками чешских политиков и дипломатов. Прага обнародовала претензии из-за взрывов во Врбетице на фоне другого российского кризиса, отмечает политик. Европа опасалась пересечения украинской границы армией РФ, напомнил Валашек.

Чехия смогла бы обойти ряд минусов, если бы более умело и обдуманно убедила союзников в вопросе высылки россиян. Однако Прага не справилась с этой задачей, что объясняется внутренним хаосом чешской дипломатии, пришел к выводу экс-постпред Словакии в НАТО в материале для Aktualne.

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#ес #дипломаты #чехия

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