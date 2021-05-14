Американские СМИ рассказали о восторженной реакции России на визит Блинкена в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не оправдал ожиданий властей Украины, чем привел Россию в восторг, пишут американские СМИ.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не оправдал ожиданий властей Украины, чем привел Россию в восторг, пишут американские СМИ.

Многие ждали от главы Госдепа критики в сторону Москвы, однако вместо этого он поднял тему коррупции на Украине. Риторика администрации президента США Джо Байдена по украинскому вопросу оказалась менее жесткой, чем у ее предшественников, передает "ПолитРоссия".

"Блинкен ограничился риторической болтовней и не сделал даже того, что делали высокопоставленные чиновники Трампа (экс-президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) для поддержки Украины", — констатировали обозреватели издания National Review.

Из этого следует, что Белый дом все еще не определился с вектором политики по отношению к России. Проблемы США, которые унаследовал Байден, начинают требовать немедленного решения, считают американские аналитики.