Иван Ургант заявил, что Жириновский возглавляет комитет Госдумы "по юмору и слабости"

Российский телеведущий Иван Ургант оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть шоу "Вечерний Ургант".

Российский телеведущий Иван Ургант оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть шоу "Вечерний Ургант".

Телеведущий рассказал об этой новости в эфире программы и отметил, что Жириновский просто так "молоть ерунду" для привлечения внимания не будет.

"Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете", — иронично добавил шоумен.

Также Ургант сообщил, что пригласил Жириновского в свою программу, и тот дал согласие.

"Я пошел в парк. Смотрю, человек в кепке ЛДПР зерно из скворечника собирает в пакет. Я говорю: "Простите, а вы можете передать Владимиру Вольфовичу, что я его приглашаю в передачу?", и тот говорит: "Я приду", — с улыбкой рассказал телеведущий.

Ранее Жириновский анонсировал смену лидера КПРФ. По его мнению, должность может занять зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.