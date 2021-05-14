Иван Ургант заявил, что Жириновский возглавляет комитет Госдумы "по юмору и слабости"
Российский телеведущий Иван Ургант оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть шоу "Вечерний Ургант".
Телеведущий рассказал об этой новости в эфире программы и отметил, что Жириновский просто так "молоть ерунду" для привлечения внимания не будет.
"Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете", — иронично добавил шоумен.
Также Ургант сообщил, что пригласил Жириновского в свою программу, и тот дал согласие.
"Я пошел в парк. Смотрю, человек в кепке ЛДПР зерно из скворечника собирает в пакет. Я говорю: "Простите, а вы можете передать Владимиру Вольфовичу, что я его приглашаю в передачу?", и тот говорит: "Я приду", — с улыбкой рассказал телеведущий.
Ранее Жириновский анонсировал смену лидера КПРФ. По его мнению, должность может занять зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.