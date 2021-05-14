Новое пособие для пенсионеров одобрили в комитете Госдумы

Глава комитета по делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею о новых ежегодных выплатах пенсионерам.

В Госдуме прозвучало предложение ввести новое пособие для пенсионеров. С соответствующей инициативой выступил депутат Иван Сухарев, который призвал выплачивать дополнительные средства пожилым людям на покупку средств индивидуальной защиты. Идею парламентарий выразил на бумаге, направив письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Прошу вас [Котякова] оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в письме.

Депутат Госдумы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» признался, что об инициативе Сухарева слышит впервые. Выслушав подробности, народный избранник положительно оценил желание коллеги-парламентария помочь российским пенсионерам.

«Я допускаю, что это [внесение предложения] вполне вероятно. Чтобы организовать такие меры соцподдержки, надо четко определить социальную группу, ведь пенсионеры есть разные. Есть военные пенсионеры, есть получатели страховых и социальных пенсий. Законопроекта на эту тему, насколько мне известно, нет. <…> Пока что это лишь предложение, которое касается, в основном, граждан из группы риска [по заболеваемости COVID-19]. С учетом того, что у нас очень низкие пенсии, это было бы нормально. Вложенные средства в профилактику сегодня – это экономия на лечении завтра», — заявил Нилов.

В своем обращении к главе Минтруда Иван Сухарев уточнил, что пособие нужно выдавать исключительно по именным сертификатам. Это нужно для того, чтобы избежать «злоупотребления» полученных средств, которые должны тратится только на средства индивидуальной защиты.