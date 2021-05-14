Пособие на средства индивидуальной защиты может появиться в России

Новая выплата планируется как ежегодная. По замыслу авторов предложения, она будет единовременно предоставляться гражданам пенсионного возраста.

Новая выплата планируется как ежегодная. По замыслу авторов предложения, она будет единовременно предоставляться гражданам пенсионного возраста.

Пожилым россиянам предлагают выплачивать помощь от государства на приобретение средств защиты от коронавирусной инфекции.

"Прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона", — пишет автор инициативы депутат Иван Сухарев.

В Госдуме обсудят создание стимулов, которые бы способствовали целевому использованию средств получателями пособия.