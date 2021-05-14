Экс-глава американской разведки назвал имя "теневого президента" США

"Теневым президентом" США является экс-советница главы Белого дома по национальной безопасности Сьюзан Райс.

"Теневым президентом" США является экс-советница главы Белого дома по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Такое заявление сделал бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл. По его словам, Райс возглавила совет по внутренней политике в Администрации президента США Джо Байдена. Находясь на этой должности, она может "превратить внешнюю политику во внутреннюю", уверен эксперт.

"Тот бардак, что начинает возникать во внешней политике, связан с политикой внутренней. Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит", — сказал Гринелл телеканалу Fox News.

По его словам, на "теневого президента" никто не обращает внимания, хотя Райс является одним из богатейших политиков в Белом доме. Ее доход составляет 37,9 млн долларов.