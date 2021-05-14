Глава Info Watch не исключила причастность ЦРУ к атаке на Colonial Pipeline

Специальное подразделение ЦРУ может быть причастно к атаке на компанию Colonial Pipeline, считает глава Info Watch Наталья Касперская.

Специальное подразделение ЦРУ может быть причастно к атаке на компанию Colonial Pipeline, считает глава Info Watch Наталья Касперская.

По словам Касперской, отдел называется UMBRAGE, о нем говорилось в расследовании WikiLeaks 2017 года. Группа маскируется под хакеров из России, Китая, Ирана и КНДР.

"Нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", — цитирует Касперскую РИА Новости.

Ранее хакеры совершили атаку на Colonial Pipeline при помощи программы-вымогателя DarkSide. В результате была приостановлена подача топлива, из-за чего в Америке взлетели оптовые цены на бензин.