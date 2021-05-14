9:26 14 Мая 2021Политика
Макрон потребовал от Азербайджана немедленно вывести войска из Армении
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.
В сообщении Елисейского дворца говорится, что французский лидер в ходе беседы напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул, что Азербайджан должен немедленно вывести свои войска с армянской территории.
Отмечается, что Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе при по помощи ООН.