Макрон потребовал от Азербайджана немедленно вывести войска из Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что французский лидер в ходе беседы напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул, что Азербайджан должен немедленно вывести свои войска с армянской территории.

Отмечается, что Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе при по помощи ООН.