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9:26   14 Мая 2021
Политика

Макрон потребовал от Азербайджана немедленно вывести войска из Армении

Макрон потребовал от Азербайджана немедленно вывести войска из Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что французский лидер в ходе беседы напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул, что Азербайджан должен немедленно вывести свои войска с армянской территории.

Отмечается, что Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе при по помощи ООН.

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#армения #карабах #макрон

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