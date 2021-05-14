Журналист Пьяных рассказал СМИ о депутатских амбициях

Экс-телеведущий и журналист Глеб Пьяных намерен баллотироваться в Госдуму, о чем он рассказал журналистам.

Экс-телеведущий и журналист Глеб Пьяных намерен баллотироваться в Госдуму, о чем он рассказал журналистам.

Пьяных вступил в партию в ходе заседания президиума центрального совета справороссов 13 мая. Журналист намерен выдвигаться в нижнюю палату парламента от партии "Справедливая Россия — За правду". Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября 2021 года.

В 2005-2012 годах Пьяных был автором и ведущим "Программы максимум" на НТВ. Также он работал корреспондентом в различных изданиях.

Ранее стало известно, что экс-солистка музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова подала документы на участие в праймериз "Единой России".