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9:24   14 Мая 2021
Общество

Синоптики предупредили петербуржцев о кратковременных дождях 14 мая

Синоптики предупредили петербуржцев о кратковременных дождях 14 мая

Жителей Петербурга 14 мая ожидает переменная облачность, сопровождающаяся небольшими кратковременными дождями. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жаркая погода, наблюдавшаяся в Северной столице последние несколько дней, пошла на убыль. В пятницу небо над городом затянет облаками, однако возможны прояснения. При этом прогнозируются дожди, которые также прошли местами в ночь на 14 мая.

Уличные термометры днем покажут около +19...+21 градуса. Ветер подует умеренный юго-восточный, восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток продолжит немного понижаться.

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