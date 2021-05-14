Синоптики предупредили петербуржцев о кратковременных дождях 14 мая

Жителей Петербурга 14 мая ожидает переменная облачность, сопровождающаяся небольшими кратковременными дождями. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жителей Петербурга 14 мая ожидает переменная облачность, сопровождающаяся небольшими кратковременными дождями. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жаркая погода, наблюдавшаяся в Северной столице последние несколько дней, пошла на убыль. В пятницу небо над городом затянет облаками, однако возможны прояснения. При этом прогнозируются дожди, которые также прошли местами в ночь на 14 мая.

Уличные термометры днем покажут около +19...+21 градуса. Ветер подует умеренный юго-восточный, восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток продолжит немного понижаться.