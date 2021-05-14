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9:11   14 Мая 2021
Политика

В Израиле ответили на сообщения о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

В Израиле ответили на сообщения о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

В пресс-службе армии Израиля опровергли заявление о начале наземной операции в секторе Газа.

Появившееся ранее сообщение о начале боевых действий в регионе глава пресс-службы ЦАХАЛ объяснил внутренним недопониманием. Он также взял на себя ответственность за возникшую путаницу.

Отмечается, что в настоящее время в секторе Газа нет подразделений, осуществляющих наземную военную операцию.

Напомним, что 7 мая в Иерусалиме верующие палестинцы забросали камнями силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Во время столкновений пострадали по меньшей мере шесть израильских полицейских и около 200 палестинцев.

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#палестина #израиль #цахал

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