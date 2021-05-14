NI: ВМС США готовят авианосец “Джеральд Форд” к бою с Россией и Китаем

Соединенные Штаты начали проводить необычные испытания новейшего американского авианосца "Джеральд Р. Форд". Об этом написал автор для издания The National Interest.

Соединенные Штаты начали проводить необычные испытания новейшего американского авианосца "Джеральд Р. Форд". Об этом написал автор для издания The National Interest.

Отмечается, что эти испытания существенно отличаются от остальных, которые проводят на кораблях других авианосных групп. Автор издания уверен, что авианесущий крейсер готовят к противостоянию с сильным врагом, так как в тренировках делается упор на возможность корабля противодействовать современным системам вооружения, которыми располагают Россия и Китай.

Команда авианосца отработала использование зенитных комплексов Phalanx Mk-15, испытала ракеты Sea Sparrow и RIM-116, которые предназначаются для защиты судна от ракетных и артиллерийских ударов. Кроме того, экипажем судна были отработаны оборонные действия АУГ от атаки с использованием боевых дронов.