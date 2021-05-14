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7:25   14 Мая 2021
Армия

Минобороны России отреагировало на инцидент с военными США в Сирии

Минобороны России отреагировало на инцидент с военными США в Сирии

Официальное заявление Минобороны РФ об инциденте между военными США и России в Сирии, где россияне развернули колонну американской техники, появилось вечером 14 мая.

Ранее военная полиция России блокировала и развернула колонну военной техники США. Инцидент произошел в провинции Хасака в северо-восточном регионе Сирии. ​Министерство обороны РФ назвало подобное происшествие "очередным случаем нарушения протоколов деконфликтации". Также в нем подчеркнули, что американская сторона находится на территории Сирии незаконно.

Американские солдаты не сочли нужным добросовестно соблюдать механизмы упреждения конфликтов и передвигались без предупреждения в районе города Телль-Тамр. Именно там они были остановлены россиянами и отправлены в обратном направлении.

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#россия #сша #сирия

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