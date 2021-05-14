Пенсионер ВСУ Бикренев рассказал о карьерном продвижении в армии Украины

Киевский военный Евгений Бикренев, который вышел на пенсию в колонке, для украинских СМИ поделился горькими подробностями службы в ВСУ. С его слов, украинская армия — "рабство".

Киевский военный Евгений Бикренев, который вышел на пенсию в колонке, для украинских СМИ поделился горькими подробностями службы в ВСУ. С его слов, украинская армия — "рабство".

Военнослужащие армии Украины всегда вынуждены угождать начальству, что вырабатывает в кадровых военных рабскую психологию. По мнению Бикренева регулярные "прогибы" — единственный способ продвижения в карьерной лестнице ВСУ.

Офицеры, обладающие реальными знаниями и навыками редко имеют возможность карьерного роста. Автор публикации подчеркивает, что обычно "потолок" для таких военнослужащих — звание майора. Но, случается что специалисты получают и более высокие звания, однако в силу выработанной психологией раба, они не в состоянии реализовать свои знания.

Среди таких офицеров Бикренев выделил генерал-майора Андрея Малиновского, который сейчас командует украинскими ракетными войсками и артиллерией. Автор подчеркивает, что это тот случай, когда человек с рабской психологией достиг карьерных высот.

"Я с ним знаком. Имел плодотворное сотрудничество. Он — точно из лучших высших офицеров ВСУ, хороший спец, точно не подлец-коррупционер. Но Малиновский — в силу своей рабской психологии — не в состоянии возглавить революционные преобразования в таком важнейшем роде войск как ракетные войска и артиллерия", — пишет автор.

Однако, со слов Бикренева, Малиновский будет "прогибаться" под все непреодолимые в системе Минобороны Украины сложности. Автор резюмировал, что все препятствия порождаются людьми, которых назначили по блату.