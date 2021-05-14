Песков разъяснил смысл частого появления Путина в телеэфире

Ежедневное появление президента России Владимира Путина на федеральных телеканалах объясняется напряженным графиком. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ежедневное появление президента России Владимира Путина на федеральных телеканалах объясняется его напряженным графиком. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер много работает и занимается делами государственной важности. Среди них вопросы внешней и внутренней политики страны, которые требуют ответственного подхода, рассказал Песков в интервью для документального фильма телеканала "Россия-1".

Например, недавно на повестку дня встал еще один актуальный вопрос мировой политики. Палестино-израильский конфликт не может оставаться вне поля зрения российского лидера, поэтому Путин в экстренном порядке провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.