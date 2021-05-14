Минобороны показало архивные кадры полководцев Великой Отечественной войны

Министерство обороны России показало архивные снимки полководцев Великой Отечественной войны во время отдыха. Кадры размещены на сайте ведомства.

Министерство обороны России показало архивные снимки полководцев Великой Отечественной войны во время отдыха. Кадры размещены на сайте ведомства.

Минобороны продолжает показывать уникальные материалы, связанные с Великой Отечественной войной. В этот раз посетители сайта смогли увидеть фотографии, на которых запечатлены советские полководцы во время отдыха в кругу родных и близких.

"Многие военачальники дружили семьями, часто совместно проводили отдых, а некоторые — даже становились родственниками", — указали в министерстве.

Например, есть фото, на котором главный маршал бронетанковых войск Амзасп Бабаджанян и маршал СССР Иван Баграмян готовят шашлыки. Также имеются снимки супругов Говоровых, семьи Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей.