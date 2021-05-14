Украинский пограничник остроумно ответил немцу на вопрос о войсках РФ в Крыму

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung приехал на российско-украинскую границу с Крымом и был удивлен ироничному ответу солдата ВСУ на вопрос о полуострове.

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung приехал на российско-украинскую границу с Крымом и был удивлен ироничному ответу солдата ВСУ на вопрос о полуострове.

Немец спросил одного из украинских пограничников, контактируют ли они с российскими военнослужащими. На что тот ему ответил, что они не поддерживают контактов со своими коллегами. Потом корреспондент попробовал узнать, в какую сторону поменялась ситуация на границе между Украиной и Россией после частых заявлений СМИ о напряженных отношениях между Киевом и Москвой. На что солдат рассмеялся и дал немцу остроумный ответ, указав на свой телефон.

"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", — отметил пограничник.

В апреле этого года Россия запустила крупные армейские учения в Крыму. В них принимали участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.