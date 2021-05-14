Политолог Головачев назвал причину дефицита вакцины от COVID-19 на Украине

Нехватка вакцины от коронавируса на Украине связана с разрывом отношений Киева с Москвой. Запад же не воспринимает Незалежную как часть своего "проекта".

Нехватка вакцины от коронавируса на Украине связана с разрывом отношений Киева с Москвой. Запад же не воспринимает Незалежную как часть своего "проекта".

Помимо халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей Украина страдает от "геополитического" одиночества, заявил киевский политический эксперт и экономист Андрей Головачев. Незалежная "застряла на пути", выйдя из СНГ и не вступив в ЕС, передает РИА Новости.

"Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект", — отметил политолог.

Украина принципиально отказывается от российской вакцины от COVID-19, но при этом закупает другие препараты, обратил внимание Головачев. Киевские власти демонстрируют политическую борьбу.