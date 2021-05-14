Заболевание COVID-19 сокращает жизнь на полтора–два года

Переболевшие COVID-19 в среднем живут на полтора–два года меньше других людей. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Переболевшие COVID-19 в среднем живут на полтора–два года меньше других людей. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Коронавирусная инфекция относится к системным заболеванием. В связи с этим переболеть COVID-19 можно несколько раз. Каждый из таких эпизодов может влиять на продолжительность жизни, передает РИА Новости.

"У нас уже в развитых странах продолжительность жизни снизилась на полтора–два года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса", — пояснила биолог.

Соответствующие выводы основаны на статистике по США. В других странах, включая Россию, данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться, заключила Баранова.