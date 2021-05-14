ЦАХАЛ опровергла информацию о наземной атаке сектора Газа

Армия Израиля на данный момент не проводит наземных атакующих действий в отношении сектора Газа, заявил РИА Новости источник в израильских структурах безопасности.

Армия Израиля на данный момент не проводит наземных атакующих действий в отношении сектора Газа, заявил РИА Новости источник в израильских структурах безопасности.

Ранее ЦАХАЛ сообщала, что наземные силы начали атаку на сектор Газа. Также совместно с ними, по прошлым заявлениям, были задействованы и ВВС.

"Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент", — сообщил источник РИА Новости.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что палестинское движение ХАМАС заплатит "очень высокую цену". По его словам, вооруженные действия ЦАХАЛ "будут продолжаться столько, сколько потребуется".