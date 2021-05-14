ХАМАС выпустил 50 ракет по городам Израиля

Военное крыло ХАМАС заявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов. Об этом сообщил представитель подразделения Абу Убайда.

Военное крыло ХАМАС заявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов. Об этом сообщил представитель подразделения Абу Убайда.

Ракеты были выпущены в 01:00 по местному времени. Они держат курс по направлению к городам Ашдод, Сдерот, Беэр-Шева и Ашкелон. Запуск осуществили в ответ на недавние удары Израиля по северным и восточным районам сектора газа, заявил представитель военного крыла ХАМАС.

Обострение на границе Израиля и сектора Газа Палестины началось в понедельник вечером. По израильским населенным пунктам проводятся ракетные обстрелы. Сообщается о шести погибших мирных жителях и одном военном. Из сектора Газа выпустили около 1750 ракет.