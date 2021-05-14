Медведчук намерен обжаловать решение суда о домашнем аресте

Решение киевского суда, согласно которому политик Виктор Медведчук должен пребывать под домашним арестом, будет обжаловано, сообщил первый замгенпрокурора Украины Тарас Говда.

Решение киевского суда, согласно которому политик Виктор Медведчук должен пребывать под домашним арестом, будет обжаловано, сообщил первый замгенпрокурора Украины Тарас Говда.

Офис генерального прокурора Украины воспользуется возможностью обжалования решения Печерского районного суда в Киеве, согласно которому глава партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук должен пребывать под домашним арестом. Правоохранители начнут процесс апелляции после того, как суд опубликует полный текст приговора.

Ранее украинский оппозиционер, депутат Рады Виктор Медведчук прокомментировал инкреминируемое ему обвинение в государственной измене. Парламентарий считает, что подозрения в госизмене являются политическим преследованием.