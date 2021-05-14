Colonial Pipeline в полном объеме восстановил поставки топлива в США

Оператор Colonial Pipeline восстановил работу системы после кибератаки и снова начал поставлять топливо на заправки в США. Об этом сообщили в американской компании.

Оператор Colonial Pipeline восстановил работу системы после кибератаки и снова начал поставлять топливо на заправки в США. Об этом сообщили в американской компании.

Восточная и юго-восточная части Соединенных Штатов Америки в последние дни испытывали дефицит топлива. Жители начали закупать бензин впрок, внушительная часть заправок была вынуждена закрыться, передает РИА Новости.

"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем", — говорится в сообщении.

Компания будет в больших количествах поставлять бензин, дизель и авиатопливо, пока их количество на рынке не вернется к норме. По данным специалистов Colonial Pipeline, на это уйдет несколько дней.