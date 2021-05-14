Армия обороны Израиля начала атаку на сектор Газа

Военно-воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля начали атаку на сектор Газа. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Военно-воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля начали атаку на сектор Газа. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась вечером понедельника. Ракетные атаки на Израиль практически не прекращаются. Согласно последней информации погибло шестеро мирных жителей и один военнослужащих ЦАХАЛ.

Ранее воздушная тревога была объявлена и в столице Израиля – Тель-Авиве. Представители радикального движения ХАМАС заявили, что военное крыло организации запустило в сторону Тель-Авива сотни ракет.