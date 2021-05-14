Сатановский предположил, кто может быть виновен в облучении американских разведчиков

Дельфины, гигантские кальмары и даже пришельцы, могут быть причастны к тому, что американские разведчики на территории всего мира, в том числе и в самих США, подвергались облучению «направленной энергией» и в результате получили повреждения мозга.

Дельфины, гигантские кальмары и даже пришельцы, могут быть причастны к тому, что американские разведчики на территории всего мира, в том числе и в самих Соединенных Штатах, подвергались облучению «направленной энергией» и в результате получили повреждения мозга.

Об этом с юмором рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя в личном Telegram-канале сообщения о том, что пока не ясно, кто именно виновен в облучении американских разведчиков, но под подозрением Китай и Россия.

Также, иронизирует эксперт, не ясно, что такое «направленная энергия», от которой якобы пострадал мозг более сотни американцев.

«Но для обывателей, журналистов и конгрессменов звучит достаточно зловеще, так что термин явно закрепится», — уверен эксперт.

Кроме того, отмечает Сатановский, пока ничего не ясно и про Петрова с Бошировым – они ли обеспечили облучение «звездно-полосатых разведчиков», или в это время они были заняты не менее черными делами в других местах планеты. Но можно ждать, что в скором времени про них вспомнят и напишут, а там наступит время и для введения новых антироссийских санкций.

Россия, по словам политолога, опять, хоть и не по своей вине, оказалась «по самые уши» в новой холодной войне, и с этим уже ничего не поделать.

«Немного противно. Немного странно. Очень смешно. Никакого желания кому-то из скорбных духом и телом американцев сочувствовать. Скорее наоборот», — пишет эксперт.

Американцы же, по его словам, явно больны на всю голову, что, впрочем, не удивительно, если учесть хрупкость человеческой психики и уровень накала страстей в американской прессе по поводу России.

При этом политолог предполагает, что, возможно, США все же обвинят в произошедшем не Россию, а Китай, или вовсе каких-нибудь гигантских кальмаров.

«Опять же, дельфины под подозрением. Умные слишком и свистят. Вполне могли оказать воздействие, если хотели. К примеру, договорились с ГРУ, получили спецпаёк из свежей скумбрии и пошли вразнос. А пришельцы?! Кто сказал, что это не начало вторжения из космоса?», — иронично рассуждает Сатановский.

Ведь умники из американского космического агентства NASA сами хотели наладить контакт с инопланетянами, хоть их и предупреждали о возможных опасностях. Теперь им не на кого обижаться, только пересматривать «День независимости», подчеркивает политолог.

А за ГРУ, отмечает Сатановский в заключение, охватывает настоящая гордость – как этих ребят боятся в Америке, что сваливают на них абсолютно все проблемы. И это, по словам эксперта, правильный курс, которого следует придерживаться и дальше.