Высылка из России пресс-атташе американского посольства Ребекки Росс, которую ранее Москва объявила персоной нон-грата, является зеркальным ответом на действия Вашингтона, оставившего российское посольство в США без пресс-секретаря на полгода.

Высылка из России пресс-атташе американского посольства Ребекки Росс, которую ранее Москва объявила персоной нон-грата, является зеркальным ответом на действия Вашингтона, оставившего российское посольство в США без пресс-секретаря на полгода.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Это зеркальные меры со стороны нашей страны, те самые, о которых мы предупреждали американскую сторону. Высылка пресс-секретаря американского посольства из Москвы не является отдельной акцией. Это часть ответа российской стороны на высылку российских дипломатов из Вашингтона, которая была частью последних американских санкций, введенных администрацией Джозефа Байдена», — сказал в частности председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

При этом Пушков напомнил, что Соединенные Штаты Америки препятствуют приезду в Вашингтон сотрудника, которого МИД РФ направляет на замену высланному из Штатов пресс-секретарю российского посольства.

Однако, по мнению сенатора, учитывая предстоящую двустороннюю российско-американскую встречу на высшем уровне, которая запланирована на июнь, можно ожидать хотя бы временной разрядке в разразившемся дипломатическом кризисе. Американская сторона, введя последний пакет антироссийских санкций, заявила, что не заинтересована в обострении отношений с РФ, поэтому расширение дипломатической войны маловероятно, считает Пушков

В то же время газета «Взгляд» приводит мнение бывшего заместителя резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковника запаса Михаила Любимова, который не согласен с Алексеем Пушковым и напротив уверен, что после высылки из Москвы Ребекки Росс, с американской стороны можно ждать новых недружественных шагов.