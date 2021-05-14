Пушков: дипломатическая война между РФ и США затихнет перед встречей Путина и Байдена
Высылка из России пресс-атташе американского посольства Ребекки Росс, которую ранее Москва объявила персоной нон-грата, является зеркальным ответом на действия Вашингтона, оставившего российское посольство в США без пресс-секретаря на полгода.
Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Это зеркальные меры со стороны нашей страны, те самые, о которых мы предупреждали американскую сторону. Высылка пресс-секретаря американского посольства из Москвы не является отдельной акцией. Это часть ответа российской стороны на высылку российских дипломатов из Вашингтона, которая была частью последних американских санкций, введенных администрацией Джозефа Байдена», — сказал в частности председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
При этом Пушков напомнил, что Соединенные Штаты Америки препятствуют приезду в Вашингтон сотрудника, которого МИД РФ направляет на замену высланному из Штатов пресс-секретарю российского посольства.
Однако, по мнению сенатора, учитывая предстоящую двустороннюю российско-американскую встречу на высшем уровне, которая запланирована на июнь, можно ожидать хотя бы временной разрядке в разразившемся дипломатическом кризисе. Американская сторона, введя последний пакет антироссийских санкций, заявила, что не заинтересована в обострении отношений с РФ, поэтому расширение дипломатической войны маловероятно, считает Пушков
В то же время газета «Взгляд» приводит мнение бывшего заместителя резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковника запаса Михаила Любимова, который не согласен с Алексеем Пушковым и напротив уверен, что после высылки из Москвы Ребекки Росс, с американской стороны можно ждать новых недружественных шагов.
«Госсекретарь Энтони Блинкен уже очень болезненно воспринял запрет найма россиян в посольства и консульства», – отметил ветеран разведки, который добавил также, что объявление американского пресс-атташе в Москве персоной нон-грата «побудит Госдеп к мести».