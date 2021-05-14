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2:05   14 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Марков объяснил цель «гениальной комбинации» Киева против Медведчука

Марков объяснил цель «гениальной комбинации» Киева против Медведчука

Вся вина лидера украинской партии ОПЗЖ «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который подвергается репрессиям со стороны киевских властей, заключается в том, что он выступает за мир в своей стране и не слушает приказов диктатора.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, по мнению которого, политические преследования Виктора Медведчука в Киеве являются ударом по Москве.

Если Россия жестко отреагирует на происходящее, все антироссийские СМИ на Украине и по всей Европе воспримут это как доказательство того, что Медведчук действительно российский агент, в чем его и обвиняют в Киеве.

«Если же Москва спокойно отреагирует на репрессии против Медведчука, то все СМИ несчастной страны будут кричать: смотрите, (президент РФ Владимир) Путин слаб, это не правда, что русские своих не сдают, они как раз всех своих здесь сдали. Поэтому вы должны подчиниться силе, и признать, что Запад всегда прав, а Россия будет им сокрушена», — объяснил Марков.

Марков объяснил цель «гениальной комбинации» Киева против Медведчука

Помимо этой причины, поводом для атаки на Медведчука стало желание наказать украинского политика за то, что он не прислушивался к указаниям «самого-самого главного посольства», а также игнорировал приказы и советы Семипосольщины – совещательного органа послов стран G7, который взял на себя роль диктатора и принимает решения, обязательные к исполнению всеми органами украинской власти.

«Разгром Медведчука должен показать каждому, что быть за мир очень опасно. И что Семипосольщину должны слушаться все», — подчеркнул политолог.

И наконец у репрессий против Виктора Медведчука есть еще одна причина, представляющаяся достаточно веской измененному сознанию представителей украинских властей. По их мнению, они разыграли гениальную комбинацию, взяв в заложники личного друга российского президента.

Таким образом, по мнению киевских политиков, они отомстили Кремлю за жесткую реакцию в апреле 2021 года, когда Россия в ответ на обострение ситуации в Донбассе создала на своих юго-западных рубежах мощную военную группировку, которой испугался даже Вашингтон.

«Это и на будущее, если будет еще одно обострение, они будут слать Путину послания: а вы не боитесь, что ваш друг у нас в заложниках? А вдруг с ним там что-то случится?», — объяснил Марков логику украинских властей.

По извращенной логике Киева, таким образом Украина получила еще один рычаг давления на президента России, заключил Сергей Марков.

Марков объяснил цель «гениальной комбинации» Киева против Медведчука

Напомним, ранее на Украине в отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады, члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака было возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене. В домах у Медведчука и Козака были проведены обыски.

При этом сам Виктор Медведчук назвал выдвинутые в свой адрес обвинения политической расправой за позицию, идущую вразрез с курсом властей, и подчеркнул, что не намерен скрываться от закона и покидать страну.

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