Вся вина лидера украинской партии ОПЗЖ «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который подвергается репрессиям со стороны киевских властей, заключается в том, что он выступает за мир в своей стране и не слушает приказов диктатора.

Вся вина лидера украинской партии ОПЗЖ «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который подвергается репрессиям со стороны киевских властей, заключается в том, что он выступает за мир в своей стране и не слушает приказов диктатора.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, по мнению которого, политические преследования Виктора Медведчука в Киеве являются ударом по Москве.

Если Россия жестко отреагирует на происходящее, все антироссийские СМИ на Украине и по всей Европе воспримут это как доказательство того, что Медведчук действительно российский агент, в чем его и обвиняют в Киеве.

«Если же Москва спокойно отреагирует на репрессии против Медведчука, то все СМИ несчастной страны будут кричать: смотрите, (президент РФ Владимир) Путин слаб, это не правда, что русские своих не сдают, они как раз всех своих здесь сдали. Поэтому вы должны подчиниться силе, и признать, что Запад всегда прав, а Россия будет им сокрушена», — объяснил Марков.

Помимо этой причины, поводом для атаки на Медведчука стало желание наказать украинского политика за то, что он не прислушивался к указаниям «самого-самого главного посольства», а также игнорировал приказы и советы Семипосольщины – совещательного органа послов стран G7, который взял на себя роль диктатора и принимает решения, обязательные к исполнению всеми органами украинской власти.

«Разгром Медведчука должен показать каждому, что быть за мир очень опасно. И что Семипосольщину должны слушаться все», — подчеркнул политолог.

И наконец у репрессий против Виктора Медведчука есть еще одна причина, представляющаяся достаточно веской измененному сознанию представителей украинских властей. По их мнению, они разыграли гениальную комбинацию, взяв в заложники личного друга российского президента.

Таким образом, по мнению киевских политиков, они отомстили Кремлю за жесткую реакцию в апреле 2021 года, когда Россия в ответ на обострение ситуации в Донбассе создала на своих юго-западных рубежах мощную военную группировку, которой испугался даже Вашингтон.

«Это и на будущее, если будет еще одно обострение, они будут слать Путину послания: а вы не боитесь, что ваш друг у нас в заложниках? А вдруг с ним там что-то случится?», — объяснил Марков логику украинских властей.

По извращенной логике Киева, таким образом Украина получила еще один рычаг давления на президента России, заключил Сергей Марков.

Напомним, ранее на Украине в отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады, члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака было возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене. В домах у Медведчука и Козака были проведены обыски.

При этом сам Виктор Медведчук назвал выдвинутые в свой адрес обвинения политической расправой за позицию, идущую вразрез с курсом властей, и подчеркнул, что не намерен скрываться от закона и покидать страну.