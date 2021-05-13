Семья застреленного в Ренне беженца получит помощь правозащитников из России

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями окажет правовую помощь родственникам 27-летнего беженца из Сенегала, пострадавшего от действий полиции французского Ренна.

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями окажет правовую помощь родственникам 27-летнего беженца из Сенегала, пострадавшего от действий полиции французского Ренна.

Сенегальский беженец Бабакар Гейе был убит полицейскими в ночь на 4 декабря 2015 года. Он находился у своего друга Пьера и готовился к получению вида на жительство во Франции. Из-за сильного волнения у Гейе начался приступ, в результате которого он схватил нож и начал наносить себе ранения.

Пьер успокоил Гейе и вызвал медиков. Вместе с врачами в дом приехали сотрудники полиции. Беженец пытался выйти из комнаты, однако возле двери стояли полицейские. В итоге правоохранители несколько раз выстрелили в мужчину, после чего тот скончался в больнице, передает Федеральное агентство новостей.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс, а его расследование продолжалось несколько лет. Очевидцы трагедии назвали действия полицейских непрофессиональными, поскольку Бабакара не представлял для них угрозы.

Во время заседания суда 21 февраля текущего года прокурор признал законными действия полиции. Родственники погибшего высказались против закрытия дела и намерены добиться справедливого наказания для убийц Бабакара.

Помощь в достижении справедливости семье сенегальца готов оказать Фонд борьбы с репрессиями, основанный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Инициативная группа фонда уже направила обращение министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и премьер-министру Жану Кастексу с требованием разъяснить ситуацию в деле об убийстве Гейе.