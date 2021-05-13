Популярность акций структур Навального среди россиян снизилась вдвое

Исследование, проведенное "Левада-центром" (НКО, внесенная решением Минюста в реестр иностранных агентов), показало, что интерес россиян к протестным акциям значительно упал.

Исследование, проведенное "Левада-центром" (НКО, внесенная решением Минюста в реестр иностранных агентов), показало, что интерес россиян к протестным акциям значительно упал.

Опрос проводился в 137 городах среди 1614 совершеннолетних граждан. Апрельские акции в поддержку блогера Навального вызвали меньше интереса, чем аналогичные в январе, пишет издание "Народные новости".

Число граждан, одобряющих участников акций и их организаторов, также значительно снизилось. В январе 22% опрошенных высказались о них в положительном ключе, в апреле — лишь 16%.

По мнению директора "Левада-центра" Льва Гудкова, подобное снижение интереса к митингам в поддержку Навального объясняется двумя причинами. Одной из них он назвал пропаганду, которая убедила людей в бессмысленности участия в подобных мероприятиях. Другой, по его мнению, является оправдание своей конформности из-за страха перед арестом.