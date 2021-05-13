Воздушная тревога объявлена в израильских городах Ашдод и Ашкелон

Сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашдод и Ашкелон, которые находятся к югу от Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашдод и Ашкелон, которые находятся к югу от Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Объявленная тревога означает, что в израильских городах возможен новый ракетный обстрел из сектора Газа. Оба города находятся в южном районе Израиля, в непосредственной близости от территории Палестины.

Массированная ракетная атака израильтян из района сектора Газа началась 10 мая. С того времени по территории страны было выпущено не менее 1,7 тыс. ракет. Армия обороны Израиля в ответ ликвидировала более 600 военных объектов противника.