Сын бывшего главы Самарской области задержан в аэропорту Шереметьево

Предприниматель Алексей Меркушкин, сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина задержан в московском аэропорту Шереметьево в рамках расследования дела о коррупции.

Предприниматель Алексей Меркушкин, сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина задержан в московском аэропорту Шереметьево в рамках расследования дела о коррупции.

Бизнесмена подозревают в даче взятки главе республиканского отделения Центрально банка России. Задержание Меркушкина-младшего происходило при участии сотрудников УЭБиПК МВД республики Мордовия. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Известно, что бизнесмен планировал сесть на рейс до Минска. Теперь задержанного доставят из столицы в республику Мордовия, где ему выдвинут обвинения по статье 291 УК РФ "Дача взятки".