Тело пропавшей школьницы нашли в лесу в Нижегородской области

Труп 12-летней девочки, которая не вернулась из школы, обнаружили в лесу в Нижегородской области. Об этом сообщили следователи.

Труп 12-летней девочки, которая не вернулась из школы, обнаружили в лесу в Нижегородской области. Об этом сообщили следователи.

Девочка не вернулась из школы домой 13 мая в поселке Большое Козино Балахнинского района. Уже вечером труп 12-летней ученицы нашли в лесополосе населенного пункта. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На месте работают следователи-криминалисты и специалисты Балахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по региону, оперативные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области. Эксперты детально осматривают место обнаружения трупа ребенка. Свидетелей допрашивают, назначают экспертизу, передает пресс-служба ведомства.