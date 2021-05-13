ЦАХАЛ сообщил о пуске трех ракет по Израилю из Ливана

Несколько ракет было выпущено с территории Ливана в район Средиземного моря около северного побережья Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Несколько ракет было выпущено с территории Ливана в район Средиземного моря около северного побережья Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, ракеты полетели к побережью Галилеи. Недавно телеканал Al Jazeera опубликовал информацию о ливанских ракетах, которые были выпущены в направлении северных районов Израиля.

В понедельник 10 мая обострился палестино-израильский конфликт. Стороны начали обмениваться ракетными ударами, а на улицах городов еврейского государства начались беспорядки.