22:00 13 Мая 2021Армия
ЦАХАЛ сообщил о пуске трех ракет по Израилю из Ливана
Несколько ракет было выпущено с территории Ливана в район Средиземного моря около северного побережья Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Несколько ракет было выпущено с территории Ливана в район Средиземного моря около северного побережья Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, ракеты полетели к побережью Галилеи. Недавно телеканал Al Jazeera опубликовал информацию о ливанских ракетах, которые были выпущены в направлении северных районов Израиля.
В понедельник 10 мая обострился палестино-израильский конфликт. Стороны начали обмениваться ракетными ударами, а на улицах городов еврейского государства начались беспорядки.