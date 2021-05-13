Медведчук рассказал, где находится Козак

Депутат Верховной Рады Тарас Козак, который является членом фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", находится в Белоруссии на лечении, заявил его коллега Виктор Медведчук.

Депутат Верховной Рады Тарас Козак, который является членом фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", находится в Белоруссии на лечении, заявил его коллега Виктор Медведчук.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что Козак находится на территории России и "не планирует возвращаться". Сам парламентарий проходит обвиняемым по делу о государственной измене.

"Я знаю, где он. Он находится на лечении в Беларуси", — заявил Медведчук в диалоге с журналистами.

Парламентарий не поделился, какие именно проблемы со здоровьем испытывает Козак. По его словам, депутат Рады планирует вернуться на родину и добиваться справедливости.