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21:36   13 Мая 2021
Политика

Медведчук намерен продолжать политическую деятельность несмотря на обвинения

Медведчук намерен продолжать политическую деятельность несмотря на обвинения

Глава политсовета фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что примет решение о дальнейших действиях совместно с адвокатом.

Депутат помещен под домашний арест до 9 июля. Ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о заключении Медведчука под стражу не было удовлетворено Печерским районным судом.

Орган государственной власти обязал парламентария сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. По первому требованию ему необходимо явиться в суд или к следователю.

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#украина #арест #медведчук

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