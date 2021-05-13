Белый дом не раскрыл подробности подготовки встречи Путина и Байдена

США продолжают обсуждения темы о возможном русско-американском саммите, но деталей по проведению переговоров на высоком уровне нет.

США продолжают обсуждения темы о возможном русско-американском саммите, но деталей по проведению переговоров на высоком уровне нет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела 13 мая брифинг. Журналисты спросили ее, может ли встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состояться на территории одной из европейских стран.

"У меня нет каких-либо дополнительных деталей, которые я могла бы подтвердить в настоящий момент", — ответила Псаки на вопрос журналистов.

Ранее Джо Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил провести личную встречу на территории "третьей страны" и обсудить межгосударственные отношения.